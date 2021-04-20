"Північний потік-2" може стати "важливим важелем" тиску на Росію, - Міноборони Німеччини
Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, що бачить "мало сенсу" у зупинку будівництва майже закінченого газопроводу "Північний потік-2". Він буде транспортувати російський газ до Німеччини.
Про це пише DW.
Крамп-Карренбауэр, вважає, що газопровід може стати "важливим важелем" тиску на РФ. А точніше питання про те, чи буде у ньому транспортуватися газ, і якщо так, то в якому обсязі.
Тиждень тому під час візиту нового міністра оборони США Ллойда Остіна в Берлін Крамп-Карренбауэр помітила, що обсяг газу, який надходитиме по цьому газопроводу, слід пов'язати з "поведінкою Росії".
Раніше Ангела Меркель заявила, що незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.