Польща не визнає результати "виборів" в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Польщі вважає незаконними так звані "місцеві вибори", організовані владою РФ 8 вересня на території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Польщі в Україні.

У заяві говориться, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Анексія Криму, частини території України, в березні 2014 з боку РФ була грубим порушенням міжнародного права, зазначили в посольстві.

"У цьому контексті дії, які здійснюють російські влади в окупованому Криму, Польща вважає нелегальними, а результати будь-яких виборів недійсними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Польщі звернули увагу на ситуацію з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зборів та віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, що особливим чином стосується кримських татар.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму.

Литва не визнає результати проведення так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також у МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.