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Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:59
Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ
Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Таким чином Польща висловлює протест проти повернення Росії до складу асамблеї

Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак солідарності з Україною. Про це у своєму Facebook повідомив член делегації в ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

Таким чином Польща висловлює свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.

"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, делегація Латвії не візьме участі в сесії ПАРЄ, проте буде працювати в комітетах.

Також РБК-Україна повідомляло, раніше до бойкоту ПАРЄ приєдналася половина делегації з Литви. В підтримку України і проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ також виступила Грузія - частина її делегації теж приєдналася до бойкоту.

РБК-Україна писало, що в цьому році Асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії.

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