Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Делегація Латвії не братиме участі у сесії ПАРЄ, проте буде працювати у комітетах

Делегація Латвії приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак солідарності з Україною. Про це передає DW.

Таким чином Латвія висловлює свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї. Керівник делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере уточнила, що робота учасників делегації продовжиться тільки у політичних групах та комітетах.

Відомо також, що в Страсбург на сесію ПАРЄ приїхали двоє з чотирьох членів делегації ще однієї балтійської країни - Литви.

Делегація України заявила, що не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення до неї Росії в обхід виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є під час відкриття сесії висловила жаль з приводу бойкоту.

"Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше до бойкоту ПАРЄ приєдналась половина делегації з Литви. На підтримку України і проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ також виступила Грузія - частина її делегації теж приєдналась до бойкоту.