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Польща придбає американські системи HIMARS: для чого це потрібно

Фото: HIMARS (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Наталія Гурковська

Збройні сили Польщі отримають майже 500 американських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Нарощуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит на придбання близько 500 пускових установок HIMARS для потреб понад 80 батарей програми HOMAR", - написав він.

За словами Блащака, нове озброєння потрібне для посилення ракетних військ і артилерії армії Польщі.

Зазначимо, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) являє собою багатофункціональну реактивну систему залпового вогню.

Зазначимо, що Польща не вперше купує у США системи HIMARS. Про підписання такого контракту повідомлялось у 2019 році.

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