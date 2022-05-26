Польща придбає американські системи HIMARS: для чого це потрібно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Нарощуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит на придбання близько 500 пускових установок HIMARS для потреб понад 80 батарей програми HOMAR", - написав він.

За словами Блащака, нове озброєння потрібне для посилення ракетних військ і артилерії армії Польщі.

Зазначимо, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) являє собою багатофункціональну реактивну систему залпового вогню.