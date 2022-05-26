Польша приобретет американские системы HIMARS: зачем это нужно

Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок HIMARS для нужд более 80 батарей программы HOMAR", - написал он.
По словам Блащака, новое вооружение нужно для усиления ракетных войск и артиллерии армии Польши.
Отметим, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.
Отметим, что Польша не впервые покупает у США системы HIMARS. О подписании подобного контракта сообщалось в 2019 году.
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