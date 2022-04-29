Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги
Польща надала Україні в користування термінал на пропускному пункті "Дорогуськ", що межує з Волинською областю. Його будуть використовувати для доставлення гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Посольства України в Польщі.
Зазначається, що 28 квітня у Міністерстві розвитку технологій Польщі пройшов форум "Польсько-Українські дні бізнесу". Під час зустрічі було повідомлено, що прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері.
Зокрема, в рамках програми Польща надала у користування Україні термінал в "Дорогуську" для перевезення гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, у Польщі заявили про повну незалежність від російського газу.
Також у Польщі запропонували додатково оподаткувати енергоносії з РФ.
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