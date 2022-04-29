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Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги

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Варшава, П'ятниця 29 квітня 2022 12:24
Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги Фото: Полоща надала Україні в користування термінал у Дорогуську (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Польща надала Україні в користування термінал на пропускному пункті "Дорогуськ", що межує з Волинською областю. Його будуть використовувати для доставлення гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Посольства України в Польщі.

Зазначається, що 28 квітня у Міністерстві розвитку технологій Польщі пройшов форум "Польсько-Українські дні бізнесу". Під час зустрічі було повідомлено, що прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері.

Зокрема, в рамках програми Польща надала у користування Україні термінал в "Дорогуську" для перевезення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у Польщі заявили про повну незалежність від російського газу.

Також у Польщі запропонували додатково оподаткувати енергоносії з РФ.

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