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Польша предоставила Украине терминал для перевозки гуманитарной помощи

Новина українською →
Варшава, Пятница 29 апреля 2022 12:24
Польша предоставила Украине терминал для перевозки гуманитарной помощи Фото: Полоща предоставила Украине в пользование терминал в Дорогуск (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Польша предоставила Украине в пользование терминал на пропускном пункте "Дорогуск", граничащем с Волынской областью. Его будут использовать для доставки гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Польше.

Отмечается, что 28 апреля в Министерстве развития технологий Польши прошел форум "Польско-Украинские дни бизнеса". Во время встречи было сообщено, что премьер-министры Польши и Украины Матеуш Моравецкий и Денис Шмигаль подписали совместный меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере.

В частности, в рамках программы Польша предоставила в пользование Украине терминал в "Дорогуске" для перевозки гуманитарной помощи.

Напомним, в Польше заявили о полной независимости от российского газа.

Также в Польше предложили дополнительно обложить налогом энергоносители из РФ.

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