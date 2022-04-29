Польша предоставила Украине терминал для перевозки гуманитарной помощи

Польша предоставила Украине в пользование терминал на пропускном пункте "Дорогуск", граничащем с Волынской областью. Его будут использовать для доставки гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Польше.

Отмечается, что 28 апреля в Министерстве развития технологий Польши прошел форум "Польско-Украинские дни бизнеса". Во время встречи было сообщено, что премьер-министры Польши и Украины Матеуш Моравецкий и Денис Шмигаль подписали совместный меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере.

В частности, в рамках программы Польша предоставила в пользование Украине терминал в "Дорогуске" для перевозки гуманитарной помощи.