Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на natemat.pl.
За його словами, має бути створена міжнародна комісія для розслідування та оцінки злочинів президента Росії Володимира Путіна в Україні.
"Ми запропонували Європейській раді санкції проти членів путінської партії, радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля", - наголосив Моравецький.
Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, членами партії "Єдина Росія" є понад 2 млн осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування військових злочинів російських окупантів у Бучі.
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