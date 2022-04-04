Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". По его словам, необходимо любыми способами остановить российскую военную машину в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на natemat.pl.
По его словам, должна быть создана международная комиссия для расследования и оценки преступлений президента России Владимира Путина в Украине.
"Мы предложили Европейскому совету санкции против членов путинской партии, радикальный план отказа от российского газа, нефти и угля", - отметил Моравецкий.
Отметим, согласно информации из открытых источников, членами партии "Единая Россия" являются более 2 млн человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию военных преступлений российских оккупантов в Буче.
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