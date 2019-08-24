Польща запропонувала розмістити ядерні ракети США у Європі

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Загроза виходить не тільки від Росії, але і від Китаю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив готовність до розміщення американських ядерних ракет в Європі у зв'язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це він сказав в інтерв'ю газетам групи Funke і французькій газеті Ouest-France, передає Deutsche Welle.

Як нагадав Моравецький, Росія не виконувала договір про РСМД від 1988 року, що забороняє розміщення ракет середньої дальності в Європі, тому він розуміє стурбованість НАТО.

"Питання про розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі потрібно обговорити і вирішити в рамках НАТО", - сказав він.

Одночасно польський прем'єр висловився за розробку нового всеосяжного договору про роззброєння, учасником якого стане і Китай. "Загроза для вільного світу виходить не тільки з Москви, але і з Пекіна", - пояснив Моравецький.

Нагадаємо, після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Як повідомляло РБК-Україна, 18 серпня Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжністю понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором.