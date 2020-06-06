Польща підвищила ціну на транзит газу з РФ з 2021 року

Влада Польщі підвищила ціну на 16,5% за транзит російського газу через свій трубопровід з 2021 року. Ці зміни наберуть чинності з 1 січня і будуть діяти до 31 грудня наступного року.

Про це повідомляє Управління з регулювання енергетики (URE) Польщі.

Так, новий тариф стосується ділянки трубопроводу Ямал - Європа, що є спільною компанією "Газпрому" і польського концерну PGNiG.

"Введення тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги з транспортування газу на 16,5%по відношенню до чинного тарифу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для оператора польської системи газопроводів Gaz-System підвищення ціни на вхід до ГТС складе 10-13% в залежності від виду палива.

Нагадаємо, раніше Польща виграла суд у РФ, вимагаючи знизити ціну газу, а "Газпром" подав апеляцію.

Крім цього, в травні Gaz-System отримав всі дозволи для прокладки газопроводу Baltic Pipe з Норвегії в Польщу. Влада сподівається, що це дозволить послабити залежність від російського газу.

Очікується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року постачати газ з Північного моря в Польщу, а потім в Латвію, Литву й Естонію.

Також РБК-Україна писало, що транзит газу по території України скоротився майже вдвічі, але РФ оплачує заброньовані потужності.