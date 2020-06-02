Польща виграла суд у РФ, вимагаючи знизити ціну на газ. "Газпром" подав апеляцію

Фото: ратотники PGNiG (pgnig.pl)

Польська газова компанія зазначила, що апеляція не скасовує рішення арбітражу

Російський "Газпром" подав апеляцію до шведського суду округу Свеа на рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня, який виграла польська нафтогазова компанія PGNiG. Польща вимагала знизити ціну на російський газ.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії PGNiG від 2 червня.

Польська компанія уточнила, що йдеться про рішення арбітражу від 30 березня 2020 року, в якому суд визнав, що ціна газу в контракті між російською і польською компаніями завищена і не відповідає стану ринку. Суд зобов'язав розрахувати нову формулу ціни.

"Нова формула ціни напряму і значною мірою пов'язана з котируваннями газу на ринках Західної Європи. Таким чином, суд підтвердив, що ціни, раніше зазначені в контракті, були неринковими", - зазначили в PGNiG.

Також зазначено, що нова формула ціни, згідно з рішенням суду, вступила в силу з 1 листопада 2014 року.

Як повідомив російському РБК глава прес-служби "Газпрому" Сергій Купріянов, польська компанія порахувала, що їй повинні виплатити близько 1,5 млрд доларів.

Також відомо, що ще в 2016 році Польща подавала позов в суд до "Газпрому" і "Газпром експорту", вимагаючи знизити ціни на газ. Стокгольмський арбітраж частково підтримав право Варшави вимагати знижки на газ. Прийняте у березні рішення арбітражу закріпило це право.

Компанія PGNiG зазначила, що подана російською газовою компанією скарга "не впливає на реалізацію арбітражного рішення, а це означає, що обидві сторони зобов'язані застосовувати нову формулу ціни".

Нагадаємо, у лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги українського "Нафтогазу" про стягнення з російського "Газпрому" заборгованості за транзит на загальну суму 4,67 млрд доларів.

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Автор: Виталия Мазур