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Польща побудує капітальне загородження на кордоні з Білоруссю

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Вівторок 04 січня 2022 17:05
Польща побудує капітальне загородження на кордоні з Білоруссю Фото: Польща побудує капітальне загородження на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонна варта Польщі підписала договори з підрядниками про будівництво капітального загородження на кордоні з Білоруссю. Стіна буде протяжністю понад 180 км уздовж кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Висота загородження складе 5,5 метра: 5 метрів - це сталеві стовпи, увінчані півметровим мотком дроту, щоб було неможливо перейти на іншу сторону. Також будуть використовуватися сучасні, електронні методи управління кордоном (датчики руху вздовж усього кордону, камери).

Бар'єр на кордоні між Польщею і Білоруссю буде побудований великими компаніями з великим досвідом роботи на ринку. На частині кордону, де буде побудована дамба, яка буде розділена на чотири ділянки.

Роботи на кожній ділянці будуть вестися одночасно в три зміни і 24 години на добу. Загородження буде побудовано в Підляшші. У Люблінському регіоні природною греблею є річка Буг.

Нагадаємо, 25 грудня, з території Білорусі намагалися перейти кордон з Польщею 47 осіб. Велика група хотіла взяти кордон штурмом.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. За його словами, це частина гібридної війни.

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