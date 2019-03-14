Польща поступово виступає проти "Північного потоку-2", - Чапутович

Глава МЗС Польщі виступає за незалежність від російського газу

Польша последовательно выступает против реализации проекта "Северный поток-2" и поддерживает критическую позицию Европейской комиссии по этому вопросу. Об этом заявил в Сейме министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Чапутович подчеркнул, что одной из задач польской внешней политики является обеспечение энергетической безопасности, что может произойти только благодаря независимости от поставок российского газа.

Он подчеркнул, что целью пересмотра так называемой Газовой директивы является охват газопроводов из третьих стран законодательством Европейского союза.

"В 2018 году мы создали коалицию из нескольких государств, что привело к согласованию текста пересмотра Директивы, которая осложнила бы Газпрому использования его привилегированной позиции на европейском рынке. Это не меняет нашу негативную оценку Nord Stream 2", - подчеркнул Чапутович.

По его убеждению, ключевым проектом для обеспечения безопасности поставок газа является построение газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, через Данию, а затем Норвегию, с залежами газа в Северном море.

"В декабре 2018 году был подписан двусторонний договор, регулирующий правовую базу для функционирования газопровода. После окончания построения газопровода в октябре 2022 года Baltic Pipe вместе с СПГ-терминалом им. президента Леха Качиньского в Свиноусте гарантирует Польше настоящую энергетическую независимость, а также позволит поддержать в этой сфере страны нашего региона", - подчеркнул Чапутович.

Напомним, в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществления проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что принятые 20 февраля Комитетом постоянных представителей государств ЕС изменения в Газовой директивы не изменят негативной позиции Польши к этой инвестиции.