Польща отримала першу партію американських танків Abrams
Польща отримала перші 28 американських танків Abrams, які повинні зміцнити збройні сили для стримування потенційної російської агресії на східному фланзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра оборони країни Маріуша Блащака.
"У навчальний центр Сухопутних військ прибув перші 28 танків Abrams. Незабаром солдати Залізної дивізії приступлять до навчання", - написав він.
Також міністр повідомив, що цього року Польща чекає поставок комплексів Patriot і ударних турецьких безпілотників Bayraktar.
Pierwsze z 28 czołgów Abrams dotarły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wkrótce żołnierze Żelaznej Dywizji rozpoczną szkolenie. W tym roku czekamy jeszcze na system Patriot oraz Bayraktar - drony uderzeniowe, które bardzo dobrze sprawdziły w wojnie na Ukrainie. pic.twitter.com/6SYm75lWQW— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 19, 2022
Нагадаємо, у квітні Польща придбала 250 танків Abrams у США. Вартість угоди - 4,74 млрд доларів.
Крім того, повідомлялося, що Польща додатково закупила у США 116 одиниць танків Abrams, які повинні заповнити недолік, що виник після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.
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