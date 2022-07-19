Польща отримала першу партію американських танків Abrams

Польща отримала перші 28 американських танків Abrams, які повинні зміцнити збройні сили для стримування потенційної російської агресії на східному фланзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра оборони країни Маріуша Блащака.

Також міністр повідомив, що цього року Польща чекає поставок комплексів Patriot і ударних турецьких безпілотників Bayraktar.

"У навчальний центр Сухопутних військ прибув перші 28 танків Abrams. Незабаром солдати Залізної дивізії приступлять до навчання", - написав він.

Нагадаємо, у квітні Польща придбала 250 танків Abrams у США. Вартість угоди - 4,74 млрд доларів.

Крім того, повідомлялося, що Польща додатково закупила у США 116 одиниць танків Abrams, які повинні заповнити недолік, що виник після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.

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