Польща показала відео табору мігрантів на кордоні

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео, на якому показана ситуація на кордоні. Мігранти з Білорусі розбили табір біля прикордонної смуги в районі переходу Кузні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони Польща.
"Так зараз виглядає табір мігрантів в районі Кузні", - підписали польські військові відео.
На кадрах, знятих з вертольота, видно сотні наметів, які біля прикордонної смуги на білоруській стороні розбили нелегальні мігранти. Вони палять багаття.
З боку Польщі за ними спостерігають військові та прикордонники.
Нагадаємо, 8 листопада після невдалої спроби прорватися на польську територію мігранти з Білорусі розбили наметовий табір на кордоні.
Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".