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Польща підтримує збереження санкцій проти РФ і проти перезавантаження у відносинах з нею

НовиниПолітика    27.06.2018 - 15:51
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

При цьому Польща не є прихильником повної ізоляції Росії

Польща підтримує збереження санкцій проти Росії і проти перезавантаження у відносинах з нею. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після розмови з президентом Латвії в Ризі, повідомляє агентство PAP.

"Ми будемо протистояти будь-яких дій, які мають на меті привести до якоїсь перезавантаження у відносинах з Росією", - заявив він.

У той же час, президент Польщі наголосив на необхідності діалогу з Росією.

"Ми абсолютно не є прихильниками того, щоб ізолювати Росію, ми не виступаємо за те, щоб її закрити", - зазначив він.

Дуда також підкреслив, що "з очевидних причин", серед яких окупація української території і агресивна поведінка, Польща не підтримує підвищення рівня діалогу з Москвою.

"Перш за все, Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити у серйозні переговори про встановлення миру і заспокоєння ситуації, тому що, на жаль, сьогодні вона агресор - і це факт", - підкреслив Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Польщі готове посилити санкції проти Москви, якщо вона не продемонструє дієвих кроків щодо звільнення окупованих територій України.

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Теги публікації: Польша, Санкції, Санкції проти Росії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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