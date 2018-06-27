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Интервью

Польша поддерживает сохранение санкций против РФ и против перезагрузки в отношениях с ней

НовостиПолитика    27.06.2018 - 15:51
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

При этом Польша не является сторонником полной изоляции России

Польша поддерживает сохранение санкций против России и против перезагрузки в отношениях с ней. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после разговора с президентом Латвии в Риге, сообщает агентство PAP.

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил он.

В то же время, президент Польши отмечает необходимость диалога с Россией.

"Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть", - отметил он.

Дуда также подчеркнул, что "по очевидным причинам", среди которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде всего, Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и успокоения ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши готово усилить санкции против Москвы, если она не продемонстрирует действенных шагов по освобождению оккупированных территорий Украины.

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Теги публикации: Польша, Санкции, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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