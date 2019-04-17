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Польща планує відмовитися від післярадянських літаків

Новини » Політика    17.04.2019 - 21:34
Польща планує відмовитися від післярадянських літаків
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда заявив, що його країна відмовиться від літаків МіГ і Су

Польща хоче придбати літаки п’ятого покоління, щоб відмовитися від післярадянських літаків. Про це сьогодні заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише "Польське радіо".

Президент Польщі зустрівся з польськими військовими у Першій базі транспортної авіації у Варшаві.

"Ми хочемо, щоби польська авіація могла відмовитися від післярадянських літаків, від МіГ-ів, від Су, і щоби наша авація могла користуватися найкращими у світі літаками, сучасними машинами. Я маю надію, що нам вдасться купити літаки F-35. Це дуже дорога програма. Звісно, Польща буде намагатися отримати якомога кращі умови закупівлі. Але ця програма має величезну модернізаційну силу", - сказав Дуда.

За словами президента Польши, до 2030 року Варшава призначатиме на озброєння 2,5 відсотка ВВП. Польський президент висловив надію, що це станеться до 2024 року.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив на саміті Бухарестської дев’ятки, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки регіону. 

РБК-Україна писало, що Дуда вважає, що НАТО слід зміцнювати східний фланг, оскільки "сьогодні імперські амбіції Росії є очевидними для кожного". 

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