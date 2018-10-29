Імперські амбіції Росії сьогодні очевидні для кожного, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Польщі закликав зміцнювати східний фланг НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що НАТО слід зміцнювати східний фланг, оскільки "сьогодні імперські амбіції Росії є очевидними для кожного". Про це він заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Зробімо висновки з фактів. За останні 10 років Росія двічі насильно змінила європейські кордони. У 2008 році вона напала на Грузію, а в 2014 році - на Україну. В обох випадках юридичні кордони обох країн до цього часу не відновлені", - заявив Дуда.

Він також нагадав, що його попередник Лех Качинський, який загинув у авіакатастрофі під Смоленськом (Росія), передбачав нинішні дії РФ.

"Світлої пам’яті президент Лех Качинський передбачив розвиток ситуації. У 2008 році в Тбілісі він сказав, цитую: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а згодом, можливо, прийде час на мою країну, на Польщу", - розповів Дуда.

Коментуючи співпрацю з Німеччиною, він зазначив, що важлива також енергетична безпека і Польща очікує від Німеччини солідарності у цьому питанні.

На запитання про те, чи, на думку президента Польщі, Німеччина достатньо докладає зусиль заради захисту своїх східних партнерів у НАТО, Анджей Дуда зазначив, "що ключем у НАТО є солідарність, спільна відповідальність і витрати".

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив заходами у відповідь на плани польського уряду розмістити на постійній основі на своїй території дивізію Збройних сил США.