Польща планує почати вакцинацію громадян від коронавірусу у січні-лютому

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Міністерстві закордонних справ Польщі анонсували проведення першої вакцинації в країні від коронавірусу. Вона відбудеться в січні-лютому.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський, передає Onet.pl.

За його словами, Польща з літа веде переговори щодо поставки вакцини. Заступник міністра говорить, що поляки "матимуть гарантований доступ до вакцини від COVID-19", і що "рубіж січня і лютого" стане моментом, коли будуть проведені перші щеплення.

Нагадаємо, уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів.

Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

Крім того, у Польщі очікують, що положення нового коронавірусного закону повинні спростити працевлаштування для лікарів, медсестер і медичних рятувальників з країн з-поза меж Європейського союзу.

Додамо, що у Варшаві відкрили тимчасову лікарню для хворих коронавірусом на Національному стадіоні.