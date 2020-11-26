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Польша планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса в январе-феврале

Варшава, Четверг 26 ноября 2020 12:19
Польша планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса в январе-феврале
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Польши анонсировали проведение первой вакцинации в стране от коронавируса. Она состоится в январе-феврале.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, передает Onet.pl.

По его словам, Польша с лета ведет переговоры о поставках вакцины. Заместитель министра говорит, что поляки "будут иметь гарантированный доступ к вакцине от COVID-19", и что "рубеж января и февраля" станет моментом, когда будут проведены первые прививки.

Напомним, правительство Польши разрешило работу торговых центров и магазинов при соблюдении самых жестких санитарных мер.

Напомним, с 7 ноября в Польше усилили карантинные ограничения. В частности, закрыли учреждения культуры, ограничили работу торговых центров.

Кроме того, в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран вне Европейского союза.

Добавим, что в Варшаве открыли временную больницу для больных коронавирусом на Национальном стадионе.

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