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Польща передасть Україні медичне обладання в День незалежності

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Середа 18 серпня 2021 15:24
Польща передасть Україні медичне обладання в День незалежності Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Инна Собора

Президент Польщі Анджей Дуда особисто передасть Україні медичне обладнання під час візиту в Київ. Це станеться 24 серпня в ході святкування 30-ї річниці Дня незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Заступник голови канцелярії президента Пйотр Цьвік уточнив, що медичне обладнання буде передане у рамках Координаційного центру євроатлантичного реагування на катастрофи.

"Президент Анджей Дуда передасть обладнання, яке вирушило в Україну у дуже великій колоні, офіційно, 24 серпня", - сказав Цьвік.

Він додав, що цей крок є проявом європейської солідарності в регіоні.

"Україна є одним із наших стратегічних партнерів, коли мова йде про східні дії, і ми дивимось на це в цьому вимірі, включаючи цей візит президента, який незабаром розпочнеться в Україні", - зазначили у канцелярії польського президента.

У вантажівках, що вирушають в Україну, є десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів і кілька мільйонів захисних масок, рукавичок тощо. В Україну також виружають приблизно 650 тисяч вакцин проти коронавірусу.

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