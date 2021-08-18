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Польша передаст Украине медицинское оборудование в День независимости

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Среда 18 августа 2021 15:24
Польша передаст Украине медицинское оборудование в День независимости Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Инна Собора

Президент Польши Анджей Дуда лично передаст Украине медицинское оборудование во время визита в Киев. Это произойдет 24 августа в ходе празднования 30-й годовщины Дня независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Заместитель главы канцелярии президента Петр Цьвик уточнил, что медицинское оборудование будет передано в рамках Координационного центра евроатлантического реагирования на катастрофы.

"Президент Анджей Дуда передаст оборудование, которое отправилось в Украину в очень большой колонне, официально, 24 августа", - сказал Цьвик.

Он добавил, что этот шаг является проявлением европейской солидарности в регионе.

"Украина является одним из наших стратегических партнеров, когда речь идет о восточных действия, и мы смотрим на это в этом измерении, включая визит президента, который скоро начнется в Украине", - отметили в канцелярии польского президента.

В грузовиках, отправляющихся в Украину, есть десятки тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок, перчаток и тому подобное. В Украину также загружают примерно 650 тысяч вакцин против коронавируса.

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