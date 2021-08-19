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Польща відправляє 100 військових в Кабул для допомоги в евакуації

Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда підписав наказ про використання польського військового контингенту в Афганістані. Згідно з документом, до 100 польських військових відправляться в Кабул для допомоги військовим інших країн при евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Президентським наказом передбачається використання польського військового контингенту з 18 серпня по 16 вересня.

"Після захоплення влади в Афганістані талібами люди, які побоюються за свою безпеку і безпеку своїх близьких під владою моджахедів, евакуюються в аеропорту Кабула. Польща також бере участь в акції, направивши Повітряний транспорт для збору польських громадян і афганців, які співпрацювали з польською владою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 60 держав, включаючи Україну, зажадали вільного повернення своїх громадян і афганців з Афганістану після захоплення влади талібами.

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