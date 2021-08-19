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Польша отправляет 100 военных в Кабул для помощи в эвакуации

Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об использовании польского военного контингента в Афганистане. Согласно документу, до 100 польских военных отправятся в Кабул для помощи военным других стран при эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Президентским приказом предусматривается использование польского военного контингента с 18 августа по 16 сентября.

"После захвата власти в Афганистане талибами люди, опасающиеся за свою безопасность и безопасность своих близких под властью моджахедов, эвакуируются в аэропорту Кабула. Польша также принимает участие в акции, направив воздушный транспорт для сбора польских граждан и афганцев, сотрудничавших с польскими властями", - говорится в сообщении.

Напомним, более 60 государств, включая Украину, потребовали свободного возвращения своих граждан и афганцев из Афганистана после захвата власти талибами.

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