RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща відправила в Австралію мільйон доз вакцин від коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Австралія сьогодні ввечері має отримати один мільйон доз вакцини від коронавірусу Pfizer, яку відправила Польща. Літак сьогодні вранці вилетів з Дубаї, де робив зупинку на шляху з Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ABC.

"Ми вели переговори з польським урядом вже декілька тижнів. І ми отримали ще 1 млн доз вакцини

Половина отриманої з Польщі партії вакцини піде на імунізацію молодого населення Сіднею, який дуже постраждав від коронавірусу.

"530 тисяч доз будуть доставлені у 12 районів Сіднею, де спалах коронавірусу продовжує рости", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у Сіднеї до вакцинації населення вирішили залучити військових.

Як писало РБК-Україна, в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусКоронавірус "Дельта"АвстралияВакцина від коронавірусу