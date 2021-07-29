Обмеження на вихід з дому: в Сіднеї посилюють карантин через спалах COVID-19

В одному з найбільших міст Австралії зафіксували рекордне зростання випадків COVID-19. Місцева влада Сіднея звернулася за допомогою до військових, аби забезпечити дотримання громадянами більш жорстких карантинних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у Новому Південному Уельсі зареєстрували 239 випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим показником у штаті від початку пандемії.

Прем'єр-міністр штату Гледіс Бережіклян заявила про посилення карантинних заходів. Відтепер понад два мільйони жителів Сіднея будуть змушені носити маски на відкритому повітрі та повинні залишатися в межах 5 км від своїх будинків.

За дотриманням цих обмежень слідкуватимуть силовики. Зокрема, 300 військовослужбовців вийдуть на вулиці міста, аби контролювати дотримання вимог.

За останніми даними у Сіднеї виявлено понад 2 800 випадків захворювання, 182 людини госпіталізовані, 54 знаходяться в реанімації. Загальне число летальних випадків становить 13.

Так, кількість жертв від коронавірусу в Австралії сягала 921.