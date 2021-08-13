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У Сіднеї військових лікарів залучать до вакцинації населення

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Сідней, П'ятниця 13 серпня 2021 09:59
У Сіднеї військових лікарів залучать до вакцинації населення Фото: у Сіднеї військових лікарів залучать до вакцинації населення (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер опозиційної Австралійської лейбористської партії Ентоні Альбанезе заявив, що військові медики повинні допомогти в організації центрів масової вакцинації в Сіднеї. Також він запропонував залучити колишніх медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, масова вакцинація в західному Сіднеї може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо в регіоні буде більше центрів, здатних щепити велику кількість людей.

"Прошу розглянути питання про надання австралійських сил оборони медичного та матеріально-технічного персоналу для підтримки створення та повсякденної роботи центрів масової вакцинації", - сказав Альбанезе.

Він також запропонував, щоб федеральний уряд допоміг органам охорони здоров'я Нового Південного Уельсу найняти колишніх лікарів і медсестер, а також інших медичних працівників та студентів-медиків для допомоги в процесі вакцинації.

Альбанезе зазначив, що передача COVID-19 в Сіднеї наразі "знаходиться на високій траєкторії".

Нагадаємо, що в Сіднеї військові влаштовують рейди по домівках хворих на коронавірус, таким чином вони перевіряють дотримання самоізоляції.

Додамо, в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта".

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