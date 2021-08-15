UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Австралия сегодня вечером должна получить один миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer, которую отправила Польша. Самолет сегодня утром вылетел из Дубаи, где делал остановку на пути из Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ABC.

"Мы вели переговоры с польским правительством уже несколько недель. И мы получили еще 1 млн доз вакцины

Половина полученной из Польши партии вакцины пойдет на иммунизацию молодого населения Сиднея, который очень пострадал от коронавируса.

"530 тысяч доз будут доставлены в 12 районов Сиднея, где вспышка коронавируса продолжает расти", - отметил премьер.

Напомним, в Сиднее к вакцинации населения решили привлечь военных.

Как писало РБК-Украина, в Австралии зафиксировали вспышка штамма коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКоронавирус "Дельта"АвстралияВакцина от коронавируса