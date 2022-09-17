Польща відкрила судноплавний канал на Балтику в обхід Росії

"Ми хотіли відкрити цей прохід, щоб більше не вимагати дозволів у недружньої нам країни", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Ельблонґ у північній Польщі відокремлений від Балтійського моря тонкою смугою землі. Польща в суботу відкрила канал, який дозволяє суднам плисти з Балтійського моря до свого порту Ельблонг, минаючи російські територіальні води.

Нещодавно виритий канал проходить територією Польщі приблизно за п'ять кілометрів на захід від міста Криниця-Морська.

"Ми символічно розриваємо у 83-і роковини нападу Радянського Союзу на Польщу останні узи нашої залежності від Росії", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Дуда наголосив, що Польща не може дозволити собі бути залежною країною. За його словами, відкриття Судноплавного каналу - це велика перемога для всіх, хто розуміє слово суверенітет.