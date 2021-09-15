Польща відмовляється від російського газу: названі терміни

Польща має намір стати повністю незалежною від поставок російського газу. Країна відмовляється від газу з Росії з 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.
Газопровід Baltic Pipe введуть в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року.
"Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом" - , заявив повноважний представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський.
Триває процес диверсифікації джерел енергії. Газифікація - це процес, що обмежує залежність країни від вугілля.
За словами Наімського, обсяг газу, який буде використовуватися в Польщі, зросте приблизно на 50% до 2030 року.
Нагадаємо, Польща хоче видобувати газ в Україні.
Раніше повідомлялося, що Польща позбавляється від газової залежності Росії.