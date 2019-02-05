Польща відмовиться від російського газу до кінця 2022

Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом"

Польша намерена до конца 2022 года стать окончательно независимой от поставок газа из Российской Федерации. Об этом заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Наимского, в конце 2022 года заканчиваются обязательства по закупке российского газа. В то же время на эту осень запланировано завершение строительства газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.

Наимский также заверил, что Польша не продлит контракт с "Газпромом" на поставки после 2022 года. Он добавил, что диверсификации поставок будут способствовать контракты на закупку сжиженного газа из США и Катара.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что как только завершится строительство газопровода "Северный поток-2" Российская Федерация может начать наступление на Киев.

До этого польский президент Анджей Дуда назвал "Северный поток-2" опасностью для Украины и Словакии.