Польща оштрафує "Газпром" на 50 млн євро у справі про "Північний поток-2"

Фото: Північний потік-2 (gazprom.ru)

Справа стосується обставин фінансування газопроводу "Північний потік-2"

Антимонопольний орган Польщі UOKiK порушив справу проти російського "Газпрому" за відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування. "Газпрому" загрожує штраф у розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації незалежно від результату розслідування.

Про це повідомляється на сайті UOKiK.

Справа "Газпрому" стосується розгляду щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2. У 2018 році UOKiK звинуватив шість компаній у фінансуванні будівництва газопроводу без юридично необхідної згоди. Це компанії, що входять в міжнародні групи: "Газпром" з Росії, Engie Energy зі Швейцарії та чотири з Нідерландів: Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

На початку 2020 року UOKiK попросив "Газпром" надати документи, що мають відношення до справи. Це були контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, що фінансують будівництво Nord Stream 2. Це були в основному контракти на передачу, розподіл, продаж, постачання та зберігання газу. Незважаючи на своє зобов'язання співпрацювати з UOKiK, "Газпром" не надав цю інформацію.

"Правила зрозумілі й однакові для всіх, але "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи, що мають відношення до нашого розслідування. Російський газовий гігант не може діяти поза законом, тому я порушив справу проти "Газпрому" про накладення штрафу за неподання інформації у ході розгляду. Згідно із законом, компанії загрожує фінансова санкція у розмірі до 50 мільйонів євро", - сказав Томаш Хростний, президент UOKiK.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2019 року антимонопольний орган Польщі UOKiK наклав на французьку компанію Engie Energy штраф у розмірі 40 млн євро в рамках розгляду проти "Газпрому" і п'яти європейських фірм, причетних до фінансування російського проекту Nord Stream 2.

Нагадаємо, нові американські санкції відносно російського газопроводу "Північний потік-2" планується ввести на поточному тижні.

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Автор: Олександр Білоус