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США введуть нові санкції проти "Північного потоку 2" на наступному тижні

Новини » Політика     30.05.2020 - 00:45
США введуть нові санкції проти "Північного потоку 2" на наступному тижні
Фото: "Північний потік" (nord-stream.com)

Введення санкцій очікується в понеділок

Нові американські санкції відносно російського газопроводу "Північний потік-2" введуть наступного тижня. Санкції введуть в понеділок сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін.

Про це пише Reuters.

"Очікується, що санкції, які повинні були б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок", - пише видання.

Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак на цьому тижні обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо Nord Stream 2, оскільки Росія наближається до завершення проекту.

Відзначається, що Вашингтон виступив проти проекту, який послабив би економічну і політичну владу Путіна над Європою.

Раніше американський посол Річард Гренелл заявив про можливість введення нових санкцій проти Росії через будівництво "Північного потоку-2".

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має намір добудувати газопровід "Північний потік-2", незважаючи на американські санкції.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Северный поток-2
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