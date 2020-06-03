Польша оштрафует "Газпром" на 50 млн евро по делу о "Северном потоке-2"

Фото: Северный поток-2 (gazprom.ru)

Дело касается обстоятельств финансирования газопровода "Северный поток-2"

Антимонопольный орган Польши UOKiK возбудил дело против российского "Газпрома" за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации независимо от исхода расследования.

Об этом сообщается на сайте UOKiK.

Дело "Газпрома" касается разбирательства по строительству газопровода Nord Stream 2. В 2018 году UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого согласия. Это компании, входящие в международные группы: "Газпром" из России, Engie Energy из Швейцарии и четыре из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 года UOKiK попросил "Газпром" предоставить документы, имеющие отношение к делу. Это были контракты, заключенные дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2. Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Несмотря на свое обязательство сотрудничать с UOKiK, "Газпром" не предоставил эту информацию.

"Правила понятны и одинаковы для всех, но "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против "Газпрома" о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. Согласно закону, компании грозит финансовая санкция в размере до 50 миллионов евро", - сказал Томаш Хростный, президент UOKiK.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2019 года антимонопольный орган Польши UOKiK наложил на французскую компанию Engie Energy штраф в размере 40 млн евро в рамках разбирательства против "Газпрома" и пяти европейских фирм, причастных к финансированию российского проекта Nord Stream 2.

Напомним, новые американские санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" планируется ввести на текущей неделе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус