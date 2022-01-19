ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози через хакерську атаку на Україну

Новость на русском →
Польща, Середа 19 січня 2022 11:06
Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози через хакерську атаку на Україну Фото: Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Польщі з 18 по 23 січня оголошено перший ступінь терористичної загрози (ALFA-CPR) в кіберпросторі. Відповідне розпорядження підписав у вівторок прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий сайт.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав постанову, яка вводить перший рівень тривоги по всій країні. Це найнижчий рівень і стосується загроз в кіберпросторі. Рівень оповіщення діє до 23:59 23 січня. Введення рівня ALFA-CRP носить превентивний характер - він пов'язаний з кібератаками, які відбулися в Україні в останні дні", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, після масованої кібератаки в Україні в урядовому Центрі безпеки Польщі відбулося засідання групи з критичних інцидентів. За результатами цієї зустрічі і рекомендацій глави МВС і Агентства внутрішньої безпеки Польщі було прийнято рішення про введення першого ступеня терористичної загрози в кіберпросторі.

Ступінь загрози ALFA-CPR є найнижчою з чотирьох ступенів і вводиться в разі наявності загрози терористичного характеру, що стосується телекомунікаційних систем органів державної адміністрації та систем критичної інфраструктури. Вона означає ведення посиленого моніторингу безпеки телекомунікаційних систем.

Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Кібератака
NEWS
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі