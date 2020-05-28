Польща звинувачує Росію в черговій масованій інформатаці

Фото: Польща (pixabay.com-kaboompics)

Хакерські атаки збігаються з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020 і стосуються військової співпраці між Польщею та США

Польща звинувачує Росію в черговій масованій інформаційній атаці. Хакерські атаки спрямовані на погіршення відносин між Варшавою і Вашингтоном.

Про це повідомляє прес-служба уряду Польщі.

Саме інформатака збігається з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020, які проходять у Східній Європі.

"Польща в черговий раз стала жертвою інформаційних атак, що збігаються з діями Кремля проти Заходу, особливо проти країн НАТО", - розповів речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб Станіслав Жарин.

Уряд Польщі повідомляє про хакерські атаки на інтернет-сторінки і розміщення на польських та іноземних ресурсах маніпулятивної інформації щодо навчань НАТО Defender Europe-2020.

Кібер-зловмисники використали відомі методи: хакерську атаку, підміну контенту на інтернет-сторінках і навіть підробили інтерв’ю з американським генералом.

Авторство статті, в якій містилися нібито висловлювання американського генерала Крістофера Гаволі приписали польській інформагенції IAR.

Також на інтернет-сторінках Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl розміщено статтю, в якій висміюється Польща та її армія.

Згодом ці матеріали були заблоковані адміністраторами інформаційних ресурсів, але після цього деякі з них знову стали об’єктами кібератак.

Нагадаємо, Німеччина має вагомі докази причетності Росії до кібератак на Бундестаг.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 травня 2015 року хакер під псевдонімом Scaramouche проник у комп'ютер Меркель і отримав доступ щонайменше до 16 гігабайт інформації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталина Благодатова