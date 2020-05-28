Польща звинувачує Росію в черговій масованій інформатаці

Хакерські атаки збігаються з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020 і стосуються військової співпраці між Польщею та США
Польща звинувачує Росію в черговій масованій інформаційній атаці. Хакерські атаки спрямовані на погіршення відносин між Варшавою і Вашингтоном.
Про це повідомляє прес-служба уряду Польщі.
Саме інформатака збігається з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020, які проходять у Східній Європі.
"Польща в черговий раз стала жертвою інформаційних атак, що збігаються з діями Кремля проти Заходу, особливо проти країн НАТО", - розповів речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб Станіслав Жарин.
Уряд Польщі повідомляє про хакерські атаки на інтернет-сторінки і розміщення на польських та іноземних ресурсах маніпулятивної інформації щодо навчань НАТО Defender Europe-2020.
Кібер-зловмисники використали відомі методи: хакерську атаку, підміну контенту на інтернет-сторінках і навіть підробили інтерв’ю з американським генералом.
Авторство статті, в якій містилися нібито висловлювання американського генерала Крістофера Гаволі приписали польській інформагенції IAR.
Також на інтернет-сторінках Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl розміщено статтю, в якій висміюється Польща та її армія.
Згодом ці матеріали були заблоковані адміністраторами інформаційних ресурсів, але після цього деякі з них знову стали об’єктами кібератак.
Нагадаємо, Німеччина має вагомі докази причетності Росії до кібератак на Бундестаг.
Як повідомляло РБК-Україна, 8 травня 2015 року хакер під псевдонімом Scaramouche проник у комп'ютер Меркель і отримав доступ щонайменше до 16 гігабайт інформації.
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Автор: Виталина Благодатова