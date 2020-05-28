Польша обвиняет Россию в очередной массированной информатаке

Фото: Польша (pixabay.com-kaboompics)

Хакерские атаки совпадают с началом очередной фазы учений Defender Europe-2020 и касаются военного сотрудничества между Польшей и США

Польша обвиняет Россию в очередной массированной информационной атаке. Хакерские атаки, направленные на ухудшение отношений между Варшавой и Вашингтоном.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

Именно информатака совпадает с началом очередной фазы учений Defender Europe-2020, которые проходят в Восточной Европе.

"Польша в очередной раз стала жертвой информационных атак, что совпадают с действиями Кремля против Запада, особенно против стран НАТО", - рассказал пресс-секретарь министра-координатора в правительстве Польши по вопросам спецслужб Станислав Жарин.

Правительство Польши сообщает о хакерских атаках на интернет-страницы и размещения на польских и иностранных ресурсах манипулятивной информации об учениях НАТО Defender Europe-2020.

Кибер-злоумышленники использовали известные методы: хакерскую атаку, подмену контента на интернет-страницах и даже подделали интервью с американским генералом.

Авторство статьи, в которой содержались якобы высказывания американского генерала Кристофера Гаволи приписали польскому информагентству IAR.

Также на интернет-страницах Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl размещена статья, в которой высмеивается Польша и ее армия.

Впоследствии эти материалы были заблокированы администраторами информационных ресурсов, но после этого некоторые из них вновь стали объектами кибератак.

Напомним, Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на Бундестаг.

Как сообщало РБК-Украина, 8 мая 2015 года хакер под псевдонимом Scaramouche проник в компьютер Меркель и получил доступ как минимум до 16 гигабайт информации.

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Автор: Виталина Благодатова