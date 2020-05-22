Польща звинуватила Росію в порушенні Договору про відкрите небо

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Російська Федерація останнім часом обмежувала доступ до своєї території в рамках Договору з відкритого неба. У підсумку це призвело до вирішення Сполучених Штатів вийти з Договору.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Польщі.

"Договір про відкрите небо протягом багатьох років залишався важливим елементом архітектури європейської безпеки, служив зміцненню довіри і прозорості військової діяльності. В останній період виник ряд проблем, пов'язаних з реалізацією договору, пов'язаних з обмеженням Російською Федерацією доступу до своєї території", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ефективний контроль звичайних озброєнь можливий тільки за умови повного дотримання державами зобов'язань щодо заходів транспарентності та верифікації.

У відомстві також зазначили, що США інформували Польщі про проведений перегляд імплементації Договору про відкрите небо та про можливе рішення про денонсацію цього документа.

"В даний час ми разом з союзниками та близькими партнерами вживаємо заходи для вироблення спільних рішень, спрямованих на зміцнення нашої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Договір з відкритого неба - угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літаків у повітряному просторі країн-підписантів. Договір був укладений 24 березня 1992 року в Гельсінкі (Фінляндія) представниками 23 держав-членів ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 травня американський президент Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору з відкритого неба. При цьому раніше зазначалося, що таке рішення було ухвалене через те, що Росія порушує пакт.

За словами Трампа він готовий укласти з Росією нову угоду з контролю над озброєннями.

До цього Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору з відкритого неба. Такі наміри в адміністрації Трампа пояснили тим, що Росія порушує пакт.