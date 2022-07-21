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Польща оновила правила транзиту автомобілів з України: що змінилося

Фото: Польща змінила правила транзиту автомобілів з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту Євро-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укртрансбезпеки".

Після підписання Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом, до переліку країн з дозволеним в'їздом вантажівок класу Євро-3 додалася Польща. Всього ж на сьогодні 21 країна Євросоюзу схвалила транзит комерційних автомобілів українських перевізників, які відповідають екологічному стандарту Євро-3.

Зараз Міністерство інфраструктури України веде переговори про допуск вантажівок класу Євро-3 з представниками Франції та Швеції.

Під екологічними стандартами заведено мати на увазі набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобіля. Екологічний стандарт Євро-3 введений для автомобілів з 2000 року випуску.

Нагадаємо, у Польщі також дозволили не платити податки українцям, які працюють віддалено.

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