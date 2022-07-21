Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укртрансбезпеки".

После подписания Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом, к перечню стран с разрешенным въездом грузовиков класса Евро-3 добавилась Польша. Всего же на сегодня 21 страна Евросоюза одобрила транзит коммерческих автомобилей украинских перевозчиков, которые отвечают экологическому стандарту Евро-3.

В настоящее время Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске грузовиков класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции.

Под экологическими стандартами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля. Экологический стандарт Евро-3 введен для автомобилей с 2000 года выпуска.