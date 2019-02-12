Польща і Норвегія дзеркально вислали дипломатів

Спочатку МЗС Норвегії вислало польського консула

Министерство иностранных дел Польши сообщает, что страна признала персоной нон грата посла Норвегии в качестве "зеркального" метода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу польского МИД.

Указано, что изначально Норвегия объявила польского консула Славомира Ковальского персоной нон грата и дала ему неделю, чтобы покинуть страну.

В связи с этим польская сторона решила предпринять аналогичные действия. Посла Норвегии проинформировали об этом 11 февраля.

Отмечается также, что МИД Норвегии объяснил свои действия тем, что поведение Славомира Ковальского не соответствовало его дипломатическому статусу.

"Причина в том, что его действия в ряде консульских дел, в том числе в его поведении по отношению к государственным должностным лицам, несовместимы с его ролью дипломата", - заявил спикер норвежского министерства Пер Бардален Вигген.

Напомним, в мае 2018 года Израиль и Турция взаимно выслали дипломатов.

Как писало РБК-Украина, в августе прошлого года Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.