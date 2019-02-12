Польща і Норвегія дзеркально вислали дипломатів

Фото: МЗС Польщі (mfa.gov.pl)

Спочатку МЗС Норвегії вислало польського консула

Міністерство закордонних справ Польщі повідомляє, що країна визнала персоною нон грата посла Норвегії у якості "дзеркального" методу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу польського МЗС.

Зазначено, що спочатку Норвегія оголосила польського консула Славоміра Ковальського персоною нон грата і дала йому тиждень, щоб покинути країну.

У зв'язку з цим польська сторона вирішила зробити аналогічні дії. Посла Норвегії поінформували про це 11 лютого.

Відзначається також, що МЗС Норвегії пояснило свої дії тим, що поведінка Славоміра Ковальського не відповідала його дипломатичному статусу.

"Причина в тому, що його дії у ряді консульських справ, в тому числі в його поведінці по відношенню до державних посадових осіб, несумісні з його роллю дипломата", - заявив спікер норвезького міністерства Пер Бардаль Вігго.

Нагадаємо, в травні 2018 року Ізраїль і Туреччина взаємно вислали дипломатів.

Як писало РБК-Україна, в серпні минулого року Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС РФ) викликало посла Греції і повідомило йому про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів.