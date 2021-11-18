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Польща вночі затримала 100 мігрантів при черговій спробі перетнути кордон

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Четвер 18 листопада 2021 11:20
Польща вночі затримала 100 мігрантів при черговій спробі перетнути кордон Фото: Польща вночі затримала 100 мігрантів при черговій спробі перетнути кордон
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вночі група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками, намагалася перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі-Церківні. Польським солдатам вдалося затримати понад 100 нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі в Twitter.

"Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі-Церківні. Групу з близько 100 мігрантів затримано польськими службами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією польського Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні, та, ймовірно зламали частину паркану, аби мігранти змогли прорватися через рубіж.

Вказано, що для того, аби відвернути увагу прикордонників, білоруські силовики змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів.

Нагадаємо, вчора нелегальні мігранти розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі".

Додамо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що білоруські силовики перевозили нелегалів у невідомому напрямку з КПП "Брузгі".

Також вчора стало відомо, що польські прикордонники запобігли двом великим спробам прориву на кордоні.

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