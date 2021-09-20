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Польща назвала незаконними вибори в Госудуму в Криму і засудила видачу паспортів РФ в ОРДЛО

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Польщі назвав голосування на виборах до Держдуми РФ в Криму незаконним, оскільки півострів окупований Росією. У відомстві також засудили масову видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу польського МЗС.

У відомстві висловили розчарування відмовою в допуску місії спостерігачів ОБСЄ до спостереження за виборами. "Подібні дії ставлять під сумнів наміри РФ відстоювати демократичні цінності і є невиправданою спробою підірвати загальноприйняті стандарти, обов'язкові для всіх країн-членів ОБСЄ, ООН і Ради Європи", - підкреслюється в заяві Міністерства.

У МЗС підкреслили, що в ході виборчої кампанії в Росії влада ускладнила доступ до незалежної інформації, і не дозволила представникам опозиції балотуватися на виборах.

"Така ситуація може поставити під сумнів легітимність нових депутатів", - зазначили у відомстві.

Польське МЗС назвало проведення виборів на території Криму незаконним, оскільки півострів окупований Росією. Відомство також засудило масову видачу російських паспортів в ОРДЛО і організацію електронного голосування на Донбасі.

"Республіка Польща підтверджує свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

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