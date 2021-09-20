UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша назвала незаконными выборы в Госудуму в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Польши назвал голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. В ведомстве также осудили массовую выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского МИД.

В ведомстве выразили разочарование отказом в допуске миссии наблюдателей ОБСЕ к наблюдению за выборами. "Подобные действия ставят под сомнение намерения РФ отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех стран-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - подчеркивается в заявлении министерства.

В МИДе подчеркнули, что в ходе избирательной кампании в России власти затруднили доступ к независимой информации, и не позволили представителям оппозиции баллотироваться на выборах.

"Такая ситуация может поставить под сомнение легитимность новых депутатов", - отметили в ведомстве.

Польский МИД назвал проведение выборов на территории Крыма незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. Ведомство также осудило массовую выдачу российских паспортов в ОРДЛО и организацию электронного голосования на Донбассе.

"Республика Польша подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - резюмировали в МИД.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымПольшаОРДЛО