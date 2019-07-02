Польща направила урядову делегацію на Донбас

Міністр польського уряду з гуманітарної допомоги Міхал Вось починає дводенний візит на Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Вказано, що делегати з Польщі мають відвідати Авдіївку, Світлодарськ та Краматорськ, щоб перевірити забезпечення матеріальної та психологічної підтримки населення у рамках проекту гуманітарної допомоги на підконтрольному Донбасі.

"Польща реалізувала цей проект у співпраці з Caritas Polska, і це був один із найбільших проектів, фінансованих із коштів польського платника податків, із коштів Канцелярії голови Ради міністрів. Це приблизно 2,5 млн злотих( 590 тис. евро)", - відзначив Вось.

За словами польського міністра, для Донбасу було призначено продовольчу допомогу, засоби гігієни, а також допомогу психологів. Також міністр зазначив, що польським проектом скористалися приблизно 20 тис. людей. За його словами, мають пройти переговори польської делегації з представниками української влади про ситуацію на Донбасі, а також про становище осіб польського походження.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Польщі Шимон Шінковський заявив, що повернення РФ у ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Росія припинить порушувати міжнародне право і вести агресивну політику щодо України.

Як писало РБК-Україна, сім країн, серед яких і Польща, готують резолюцію щодо рішення ПАРЄ.