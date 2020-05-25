Польща має намір скасувати "масковий режим"

Польща найближчим часом скасує "масковий режим". У країні вперше за довгий час не зафіксовано жодного нового летального випадку від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, передає Onet.

За словами Шумовського, в найближчі дні Польща може скасувати "масковий режим" на вулиці. В той же час його можуть зберегти в регіонах, де коефіцієнт відтворення COVID-19 дорівнює або перевищує 1.

Зазначимо, масковий режим у Польщі ввели 16 квітня, щоб знизити ризик поширення коронавірусу. На сьогодні маски обов'язкові в громадському транспорті, на роботі та в громадських місцях.

Також повідомляється, що в країні вперше за довгий час не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу. У той же час за минулу добу в країні заразилися ще 148 осіб, лідерство утримує Сілезьке воєводство.

Крім того, у цьому воєводстві тестують членів сімей гірників з шахт, на яких виявили масштабний спалах. Там загалом захворіли понад 3 300 шахтарів.

Нагадаємо, минулого тижня Польща спростила в'їзд сезонним працівникам з України на період карантину, зокрема, вони зможуть приступати до роботи без двотижневої самоізоляції.

Крім того, Польща дозволила в'їзд студентам з України.